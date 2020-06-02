Девушка начала выкладывать фото изъянов своего тела без фотошопа и прославилась

Бодипозитивная блогерша из Англии Чесси Кинг (Chessie King) начала делиться снимками изъянов своей фигуры без фотошопа и прославилась в сети. Об этом сообщает The Sun.

В своем Instagram-аккаунте 26-летняя девушка снимается не только в модных нарядах, но и позирует в белье в естественных позах, демонстрируя неровности кожи, жировые складки и целлюлит. «Это действительно облегчает жизнь и придает уверенности. Если бы три года назад мне сказали, что я буду публиковать свои танцы в бикини на публику, я бы никогда в это не поверила», — поделилась Кинг во время интервью.

I like to think of us all as scrummy spongy cakes. We all started out the same, cooking in the womb. Then over the years, we’ve added in different ingredients - soaked up experiences that make us all even more delicious & give us our flavours ⁣ ⁣ But... we’ve been decorated with heavy toppings like self-doubt, comparison, body shaming, self-sabotaging thoughts - they feel like they’re baked into our lives but they don’t deserve any time or attention ⁣ I want to help you eat through those toppings & feed you with goodnesssss You are scrummdidddlyumcious, EVERY SINGLE SLICE OF YOU 🧁 Фото опубликовано @chessiekingg

По словам девушки, она получила много одобрительных слов от подписчиков. «Поняв, что это помогает людям справиться с комплексами, я решила не останавливаться», — добавила она.

В своей книге Be Your Own Best Friend: The Glorious Truths Of Being Female («Будь своим лучшим другом: великолепная правда женского бытия») Кинг делится советами о том, как полюбить себя и свое тело: например, танцевать голой перед зеркалом, принимать свою кожу и ухаживать за ней, делать себе комплименты.

В мае бодипозитивная певица Lizzo снялась в бикини и восхитила фанатов целлюлитом на бедрах. На одном из размещенных кадров ее сфотографировали со спины в розовом бикини с тропическим принтом. Она снялась возле бассейна, демонстрируя складки на спине и целлюлит на бедрах. «Как мне нравятся твои красота и уверенность!» — написал ей один из поклонников в комментариях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!