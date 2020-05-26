Певица снялась в бикини и восхитила фанатов целлюлитом на бедрах

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, поделилась откровенной фотографией в купальнике и восхитила поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных кадров исполнительницу запечатлели со спины в розовом бикини с тропическим принтом, защитной маске и перчатках такой же расцветки. Она снялась возле бассейна, демонстрируя складки на спине и целлюлит на бедрах.

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«Добро пожаловать в лето 2020 года», — подписала 32-летняя Lizzo публикацию, которая набрала 1,1 миллиона лайков и больше 10 тысяч комментариев.

Фанаты бодипозитивной знаменитости порадовались ее внешнему виду. «Как мне нравятся твои красота и уверенность!», «Ты потрясающая!», «Королева», «Ты чертовски крутая! Люблю тебя!» — писали они.

Ранее в мае Lizzo пристыдили в сети за похожее фото с целлюлитом на бедрах. Певица разместила в Instagram откровенный снимок, на котором она позирует в черных кружевных трусах и кроп-топе того же цвета. «Это не бодипозитив, а привлечение внимания! Зачем выкладывать такие снимки?» — высказался один из подписчиков в комментариях.

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