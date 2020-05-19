Бодипозитивную певицу пристыдили в сети за фото с целлюлитом на бедрах

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, поделилась откровенной фотографией в нижнем белье и была обругана пользователями сети. Она опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница сфотографировалась со спины в черных кружевных трусах и кроп-топе того же цвета. На размещенном кадре 32-летняя Lizzo демонстрирует целлюлит на бедрах и ягодицах.

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Подписчики знаменитости пристыдили ее за внешний вид в комментариях под публикацией, набравшей 744 тысячи лайков. «Я прошу тебя, остановись!» — призвал один. «Тебе должно быть стыдно за то, что ты показываешь свои фото юным девушкам и говоришь, что это полезно для здоровья», — высказался второй. «Это не бодипозитив, а привлечение внимания! Зачем выкладывать такие снимки?» — возмутился третий.

В апреле Lizzo снялась в нижнем белье и высказалась о психическом здоровье во время пандемии коронавируса. В описании к опубликованному кадру она посоветовала фанатам сфокусироваться на той части тела, которая им меньше всего нравится, и «подарить ей немного любви». Lizzo призналась, что и сама в какой-то момент начала испытывать ненависть к себе.

Lizzo прославилась такими композициями, как Truth Hurts, Juice и Good As Hell. Знаменитость активно поддерживает ЛГБТ-сообщество и выступает за идеи бодипозитива. Подтанцовку к ее номерам нередко исполняют полные женщины.

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