Бывшую самую молодую миллиардершу подняли на смех за разное лицо на видео и фото

Поклонники младшей сестры телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательницы Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, обругали ее за чересчур сильную ретушь на фотографиях. На соответствующие снимки и комментарии обратили внимание журналисты The Sun.

23-летняя знаменитость стала героиней нового видео американского бьюти-блогера Джеймса Чарльза (James Charles). В опубликованном на YouTube-канале ролике он делает Дженнер макияж в честь Хэллоуина, а именно, рисует красками царапину на ее щеке.

Кайли Дженнер Скриншот: видео @kyliejenner

После публикации видео Дженнер поделилась с подписчиками селфи, на котором показала получившийся грим. Однако фанаты бывшей миллиардерши подняли ее на смех в комментариях, поскольку обратили внимание, что ее лицо на фото значительно отличается от внешности на видео. По их мнению, она слишком сильно ретушируют свои снимки в соцсетях.

«Как Кайли из видео Джеймса стала Милой Кунис на фото в своем Instagram?», «Меня так бесит, что Дженнер использует столько фотошопа на снимках!», «Какой бесполезной жизнью она живет: сплошная пластика», «Это перебор. Она не похожа на себя!» — высказывались пользователи.

Ранее в октябре поклонники младшей сестры телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои не узнали ее на фото и обвинили в чрезмерной ретуши лица. Она разместила снимок, на котором снялась на кухне, а после опубликовала рекламный ролик коллагенового порошка компании Dose & Co. Подписчики Кардашьян раскритиковали ее за обильный фотошоп на разных постах.