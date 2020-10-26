Сестру Кардашьян высмеяли за разные из-за фотошопа лица на кадрах одной рекламы

Поклонники младшей сестры телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои не узнали ее на фото и обвинили в чрезмерной ретуши лица. Соответствующие снимки и комментарии появились в социальных сетях.

36-летняя знаменитость поделилась фотографией, на которой она запечатлена на кухне собственного дома. На кадре Кардашьян отмеряет нужное количество коллагенового порошка компании Dose & Co с помощью мерной ложки. В описании она рассказала об удобстве приема упомянутой биологически активной добавки.

Позже звезда реалити-шоу опубликовала рекламный ролик порошка того же бренда. В видео Кардашьян объясняет полезные свойства коллагена и демонстрирует, каким образом она принимает его. Так, например, предпринимательница добавляет его в смузи.

Пользователи сети подняли Кардашьян на смех из-за обильного фотошопа на разных публикациях. По мнению фанатов, ее лицо на снимке значительно отличается от внешности в рекламе Dose & Co. «Она постоянно меняет свой внешний вид с помощью ретуши», «Какое лицо Хлои покажет нам в следующий раз?», «Я даже не представляю, как она выглядит на самом деле», «Она не похожа на себя», — комментировали поклонники в многочисленных постах в соцсетях.

Ранее в сентябре Хлои Кардашьян уже критиковали ее за чересчур сильный фотошоп на снимках. Она снялась в полупрозрачном худи на молнии, легинсах Good American в клетку и черных кроссовках Yeezy. Подписчики телезвезды не узнали ее на фото и обвинили в чрезмерной ретуши изображений.