Сестру Кардашьян обвинили в использовании ретуши для уменьшения фигуры на видео

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Младшую сестру телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлою обвинили в использовании ретуши для уменьшения фигуры на видео. На размещенный в соцсетях ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Публикация, о которой идет речь, появилась на странице в Instagram c ником @celebface, автор которого разоблачает знаменитостей, ретуширующих внешний вид с помощью фотошопа.

Так, на опубликованных кадрах телезвезда позирует в черной мини-юбке и кроп-топе того же цвета, демонстрируя подтянутое тело. Однако в какой-то момент видно, что дверной проем двигается, поскольку на ролик наложен фильтр, который делает Кардашьян худее.

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«Иногда фанаты говорят смотреть на видео, чтобы доказать, что на ролике звезда выглядит аналогично. Но видео можно редактировать точно так же, как и фото. Для этого используют не фильтры в Snapchat или Instagram, а специальные программы», — подчеркнул автор аккаунта.

Подписчики страницы обругали предпринимательницу за нелепый фотошоп в комментариях. «Я в шоке, в наши дни даже такое возможно. Зачем она вообще это делает?», «Теперь я видела все», «Почему я даже не удивлена? Мир сошел с ума», «Пластиковая кукла, я больше никому не доверяю», — высказывались они.

В июле бывшая самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер сфотографировалась в откровенном наряде и подверглась критике из-за чрезмерной ретуши снимка. Она попозировала в облегающем платье оранжевого цвета с коктейлем в руках. Поклонники звезды обратили внимание на «поплывший» бокал на фото и высмеяли Дженнер.