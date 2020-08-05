Сестру Кардашьян обвинили в использовании ретуши для уменьшения фигуры на видео

Младшую сестру телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлою обвинили в использовании ретуши для уменьшения фигуры на видео. На размещенный в соцсетях ролик обратили внимание журналисты The Sun.
Публикация, о которой идет речь, появилась на странице в Instagram c ником @celebface, автор которого разоблачает знаменитостей, ретуширующих внешний вид с помощью фотошопа.
Так, на опубликованных кадрах телезвезда позирует в черной мини-юбке и кроп-топе того же цвета, демонстрируя подтянутое тело. Однако в какой-то момент видно, что дверной проем двигается, поскольку на ролик наложен фильтр, который делает Кардашьян худее.
«Иногда фанаты говорят смотреть на видео, чтобы доказать, что на ролике звезда выглядит аналогично. Но видео можно редактировать точно так же, как и фото. Для этого используют не фильтры в Snapchat или Instagram, а специальные программы», — подчеркнул автор аккаунта.
Подписчики страницы обругали предпринимательницу за нелепый фотошоп в комментариях. «Я в шоке, в наши дни даже такое возможно. Зачем она вообще это делает?», «Теперь я видела все», «Почему я даже не удивлена? Мир сошел с ума», «Пластиковая кукла, я больше никому не доверяю», — высказывались они.
В июле бывшая самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер сфотографировалась в откровенном наряде и подверглась критике из-за чрезмерной ретуши снимка. Она попозировала в облегающем платье оранжевого цвета с коктейлем в руках. Поклонники звезды обратили внимание на «поплывший» бокал на фото и высмеяли Дженнер.