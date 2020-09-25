Фанаты сестры Кардашьян не узнали ее на снимке и обвинили в обильном фотошопе

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои опубликовала в соцсетях серию фотографий и вызвала недоумение у поклонников. Кадры появились на ее страницах в Instagram.

На размещенных снимках 36-летняя знаменитость попозировала в полупрозрачном худи на молнии, легинсах из новой коллекции собственного бренда Good American в клетку за 77 фунтов стерлингов (7568 рублей) и черных кроссовках Yeezy. Из аксессуаров на ней — серьги-кольца. Волосы Кардашьян собраны в низкий хвост, а на лицо нанесен яркий макияж.

Фото опубликовано @khloekardashian

Подписчики телезвезды не узнали ее на фото и обвинили в чересчур сильной ретуши изображений и пластических операциях. «Ты очень изменилась», «Хлои, ты выглядишь абсолютно по-другому», «Я тебя не узнала!», «Что ты сделала с собой? У тебя другая внешность», «Почему в шоу и на снимках ты — это два разных человека», — писали фанаты.

Ранее в августе поклонники обругали Хлои Кардашьян за публикацию селфи с обильным фотошопом. Она сфотографировалась с красными губами вместе с двухлетней дочерью Тру. Пользователи не узнали Кардашьян на снимке и посчитали, что она изменила форму лица и увеличила свои губы в фоторедакторе.