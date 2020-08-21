Фанаты не узнали сестру Кардашьян на новом селфи из-за обильного фотошопа

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои опубликовала в соцсетях фотографию с обильным фотошопом и вызвала недоумение у поклонников. На обсуждение внешности телезвезды, которое развернулось в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание в Mirror.

36-летняя знаменитость опубликовала селфи, где она запечатлена вместе с двухлетней дочерью Тру. «Навсегда мамина малышка», — подписала Кардашьян пост, который собрал почти три миллиона лайков.

Подписчики оставили женщине комплименты в комментариях. «Потрясающая мать!», «Ангелы», «Вы обе невероятно красивые», — прокомментировали они.

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Однако некоторые из них заявили, что не узнали Кардашьян на снимке из-за слишком сильной ретуши. По их мнению, она изменила форму лица и увеличила свои губы в фоторедакторе. «Я не узнала тебя, Хлои. Поражаюсь, насколько одержима ваша семья ретушью», «Это единственная девушка, из всех кого я знаю, которая меняет лицо каждую неделю», «Новый день — новое лицо», «Тру перестанет узнавать тебя, если ты продолжишь фотошопить свое лицо», — осудили они.

Это не первый раз, когда Хлои Кардашьян уличают в применении фотошопа для постов в соцсетях. Ранее в августе ее обвинили в уменьшения фигуры на видео. На опубликованных тогда кадрах телезвезда позирует в черной мини-юбке и кроп-топе, демонстрируя подтянутое тело. Однако в какой-то момент видно, что дверной проем двигается, поскольку на ролик наложен фильтр, который делает Кардашьян стройнее.