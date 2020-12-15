Пьяный футболист разбил роскошную машину и получил миллионы рублей штрафа

Полузащитник английского клуба «Астон Вилла» Джек Грилиш (Jack Grealish) отдал десятки тысяч фунтов стерлингов после того, как разбил свой автомобиль во время общенационального карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает The Sun.

25-летний футболист въехал на роскошном внедорожнике Range Rover стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов (около восьми миллионов рублей) в две припаркованные у дома его друга машины — Citroen и Mercedes. По данным приехавших на место событий сотрудников полиции, в момент ДТП Грилиш пребывал в состоянии алкогольного опьянения и был обут в разные тапки.

В результате инцидента англичанину выписали штраф в размере 82 тысяч фунтов стерлингов (8,2 миллиона рублей). Помимо этого, его лишат водительского удостоверения на девять месяцев.

Отмечается, что это не первый раз, когда знаменитость нарушает правила дорожного движения. В магистратском суде Бирмингема сообщили, что в октябре он превысил скорость, направляясь на тренировку, — она составила 98 миль в час (около 158 километров в час).

Сотрудники правоохранительных органов также подчеркнули, что отягощающим обстоятельством в произошедшем послужило нарушение футболистом режима самоизоляции. По словам адвоката Джона Дайя (John Dye), Грилиш признает свою вину и чувствует глубокий стыд за оба преступления.

В октябре победитель британского телешоу Love Island Джек Финчам (Jack Fincham) разбил автомобиль стоимостью несколько миллионов рублей и попал в объектив папарацци. Черный Mercedes CLA Финчама столкнулся с серебристым Chrysler возле ресторана. Обе машины получили серьезные повреждения. Mercedes телезвезды пришлось эвакуировать.