Мужчина одолжил Lamborghini у друга и врезался в стену на скорости

Мужчина одолжил у друга суперкар Lamborghini Huracan Performante, не справился с управлением и попал в аварию. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Уэльва на юго-западе Испании. Ярко-зеленый автомобиль стоимостью 235 тысяч евро (около 20 миллионов рублей) врезался на высокой скорости в стену подстанции электроснабжения.

Двое находившихся в салоне скрылись с места происшествия, однако вскоре их обнаружили в больнице с незначительными травмами.

В настоящий момент водитель, имя которого не раскрывается, задержан за опасное вождение. По делу ведется расследование, полиция допрашивает владельца Lamborghini и виновников ДТП.

В июле незастрахованный спортивный автомобиль Ferrari F40 красного цвета врезался в дерево в Австралии и попал на видео очевидцев. Никто из пассажиров не пострадал.