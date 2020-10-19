Победитель телешоу разбил машину за миллионы рублей и попал в объектив папарацци

Победитель британского телешоу Love Island Джек Финчам (Jack Fincham) разбил автомобиль стоимостью в несколько миллионов рублей и попал в объектив папарацци. Фото публикует The Sun.

Авария произошла на территории элитного ресторана в английском городе Кент, куда 29-летняя знаменитость прибыл на обед со своей подругой Конни О'Харой (Connie O’Hara).

Черный Mercedes CLA Финчама, цена которого составляет 35 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей), столкнулся с серебристым Chrysler возле заведения. Обе машины получили серьезные повреждения. Mercedes телезвезды пришлось эвакуировать.

В результате случившегося О'Хара и Финчам не пострадали. Второго участника ДТП отправили в больницу, в настоящий момент полученные травмы не угрожают его жизни.

Отмечается, что это второй раз, когда Финчам попадает в аварию за два последних месяца. В августе он врезался в припаркованный возле паба Mercedes в Лондоне.

В том же месяце сообщалось о мужчине, который одолжил у друга суперкар Lamborghini Huracan Performante, не справился с управлением и попал в аварию. Инцидент произошел в городе Уэльва на юго-западе Испании. Ярко-зеленый автомобиль стоимостью 235 тысяч евро (около 20 миллионов рублей) врезался на высокой скорости в стену подстанции электроснабжения.