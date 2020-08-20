Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео

В Москве произошла авария с участием культового американского автомобиля Ford Mustang. Видео с места события опубликовано в Telegram-канале агентства «Москва» в четверг, 20 августа.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Остоженка. На кадрах запечатлено ДТП с участием трех автомобилей: голубой газели, такси Skoda Rapid и поникара Ford Mustang с сине-белым дизайном, арендованным в сервисе каршеринга «Яндекс.Драйв». Разбитые машины перекрыли несколько полос проезжей части.

В результате аварии у Ford Mustang повреждены передняя и задняя левые части кузова. Информации о пострадавших нет.

Ранее в августе сообщалось о мужчине, который одолжил у друга суперкар Lamborghini Huracan Performante, не справился с управлением и попал в аварию. Инцидент произошел в городе Уэльва на юго-западе Испании. Ярко-зеленый автомобиль стоимостью 235 тысяч евро (около 20 миллионов рублей) врезался на высокой скорости в стену подстанции электроснабжения.