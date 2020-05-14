Фотография лысеющего Дэвида Бэкхема озадачила поклонников

Поклонники английского футболиста и бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бэкхема озадачились его облысением. Фотографии знаменитости появились на сайте Daily Mail.

На размещенных кадрах 45-летний спортсмен направляется в местный супермаркет в регионе Котсуолдс, Англия, вместе с восьмилетней дочерью Харпер (Harper). Его запечатлели без головного убора в красном джемпере, шортах и белых кроссовках Adidas.

Фото опубликовано @footbaall88

Пользователи сети обратили внимание на лысину и седые волосы Бэкхема и выразили свое удивление в комментариях. «Он выглядит немного потрепанным», «Этот бедняжка страдает от облысения...», «Так вот почему он всегда фотографируется в шляпах и шапках», «Выглядит как дряхлый дед, хотя он еще не является таковым», — высказывались фанаты.

Ранее Бэкхем сообщал журналистам, что не планирует делать процедуру по пересадке волос, а просто сбреет их в случае облысения.

В январе внешний вид актера театра и кино Михаила Боярского озадачил российских пользователей соцсетей. Его дочь Елизавета разместила на странице в Instagram снимок с отцом, на котором он запечатлен без знаменитой шляпы. «Понятно, почему он ходит в шляпе», — написал один из подписчиков.

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