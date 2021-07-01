Гонщик Мазепин назвал украинцев братским народом и пожелал им победы на Евро

Российский гонщик команды «Формулы 1» Haas Никита Мазепин пожелал футбольной сборной Украины победы на чемпионате Европы. Его слова приводит GPfans.com

Спортсмен выразил надежду, что украинцы одержат победу над Англией в четвертьфинале турнира. Он назвал Украину братским народом и рассказал, что у него много друзей из этой страны. «Для болельщиков победа стала бы чем-то особенным, и я действительно на это надеюсь», — подытожил Мазепин.

Россиянин подписал контракт с Haas в декабре прошлого года. В дебютном сезоне Мазепин пока не набрал ни одного очка и в общем зачете находится на предпоследней, 19-ой позиции.

Украинцы выиграли на турнире один матч в основное время и потерпели два поражения. В матче 1/8 финала чемпионата Европы подопечные Андрея Шевченко в овертайме одержали победу над шведами со счетом 2:1.

В четвертьфинале Украина сыграет с Англией. Матч пройдет в Риме 3 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.