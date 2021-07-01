Боксер Усик предрек сборной Англии поражение от Украины в четвертьфинале Евро

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик предрек сборной Англии по футболу поражение от Украины в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу. Об этом он сообщил в Instagram.

«Спортсмен обратился к команде Гарета Саутгейта на английском языке. Извини, Англия, Украина победит тебя. Украина — чемпион!» — заявил боксер.

Украина сыграет с Англией в субботу, 3 июля. Матч пройдет в Риме и начнется в 22:00 по московскому времени. Англичане в четырех матчах на турнире одержали три победы и один матч свели вничью. Команда забила четыре мяча и не пропустила ни одного.

Украинцы выиграли на турнире один матч в основное время и потерпели два поражения. В матче 1/8 финала подопечные Андрея Шевченко в овертайме одолели Швецию.

Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. На его счету 18 побед и ни одного поражения.