Избитый на матче Евро c участием Украины российский фанат описал случившееся

Избитый на матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Швеции российский фанат Денис Смоленский описал случившееся. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Смоленский рассказал, что приехал на матч, чтобы поддержать сборную Украины. Он подчеркнул, что некоторым фанатам не понравилась его атрибутика в цветах триколора, поэтому его стали избивать. В итоге мужчине разбили бровь. «Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Мой лучший друг — украинец. Другой лучший друг — поляк. Политика должна оставаться политикой, а футбол футболом», — подытожил россиянин.

В ведомстве отреагировали на инцидент, заявив, что сам пострадавший не обращался в правоохранительные органы. Отмечается, что сведениями о его личности не обладают ни представители Шотландии, ни России.

О нападении на Смоленского стало известно 30 июня. Позднее он рассказал, что родился в России, однако затем переехал в Шотландию. Перед матчем он заявил, что русские поддерживают украинцев и бояться на трибунах ему некого.

Сборная Украины одержала победу над Швецией со счетом 2:1 в дополнительное время. В четвертьфинале турнира ей предстоит матч против команды Англии.