Украинские фанаты напали на болельщика в майке сборной России на матче Евро

В сети появилось видео нападения на болельщика в майке сборной России во время матча плей-офф чемпионата Европы между командами Украины и Швеции. Ролик доступен в Telegram-канале Baza.

Инцидент произошел на трибунах стадиона в Глазго. В результате потасовки у болельщика в форме сборной России была порвана майка. При этом один из фанатов сборной Украины вступился за мужчину и накинул на него желто-голубой флаг.

Украинская сборная одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Решающий гол был забит в концовке второго дополнительного тайма. Таким образом, Украина пробилась в четвертьфинал Евро, где сыграет с англичанами. Матч пройдет 3 июля.