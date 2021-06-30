Зеленский отреагировал на выход Украины в четвертьфинал чемпионата Европы

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выход сборной страны по футболу в четвертьфинал чемпионата Европы. Он прокомментировал победу в своем Telegram-канале.

«Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: Мы болели за вас всей душой!» — признался Зеленский.

Он поблагодарил сборную и отметил, что написать это именно после победы — «большое счастье». «И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро!» — предположил президент.

Также украинский лидер отметил, что команда показывает характер и мощь, бьется, терпит болезненные удары и боль, однако «встает и дает сдачи». «Украина, которая побеждает! И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно. Слава Украине!!!» — подытожил Зеленский.

Сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы. Победные голы принесли Александр Зинченко Артем Довбик.

28 июня Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной страны по футболу перед матчем со Швецией. Он записал ролик с обращением к сборной и призвал украинцев сделать так же. «Я буду вместе с тобой все эти минуты на поле, как каждый украинец, как каждый гражданин Украины. Вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов», — заявил политик.