Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной Украины по футболу

Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной страны по футболу перед матчем со Швецией, который состоится 29 июня. Глава государства опубликовал видеообращение в Telegram-канале.

В своем ролике Зеленский обратился к сборной и заверил, что будет поддерживать ее во время игры. «Я буду вместе с тобой все эти минуты на поле, как каждый украинец, как каждый гражданин Украины. Вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов», — заявил политик.

Зеленский призвал других людей присоединиться к флешмобу и записать видео в поддержку сборной.

Ранее определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2021 года. В плей-офф Уэльс встретится с Данией, Италия — с Австрией, Нидерланды с — Чехией, Бельгия с Португалией, Хорватия с — Испанией, Франция — со Швейцарией, Англия — с Германией, а Швеция — с Украиной.