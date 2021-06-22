Киев призвал Данию наказать разрисовавших памятник Шевченко в цвета флага России

Киев призвал власти Дании найти и наказать вандалов, разрисовавших памятник поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене в цвета флага России. Об сообщает «Страна.ua».

Украинское посольство заявило, что памятник, скорее всего, был осквернен в ночь накануне футбольного матча между Данией и Россией. На постамент нанесли «уже давно известные элементы российской пропаганды», отметили дипломаты. Как пишет издание, на памятнике было написано «Крым — русский» и Fuck NATO.

«Этот позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна. Никакой "гражданской" войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют все святое для каждого украинца в любом уголке мира», — подчеркнули в посольстве.

Ранее МИД Украины обвинил Россию в посягательстве на наследие Шевченко после того, как на сайте «Россотрудничества» появилось сообщение, в котором тот был назвал «русско-украинским поэтом».