Украинский министр пригрозил закрытием филиала «Россотрудничества»

Министр культуры Украины Александр Ткаченко пригрозил закрытием филиала «Россотрудничества» в Киеве, передает РИА Новости.

По его словам, представительство «Россотрудничества» и его Российский центр науки и культуры «занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру».

Он напомнил, что 9 марта организация анонсировала конкурс поэтов «День Шевченко» и назвала Тараса Шевченко российско-украинским поэтом. Министр назвал это информационной провокацией.

«Когда РФ стыдно признавать, что без Королева космическая гонка между СССР и США завершилась бы разгромом советской космической программы, они украинца Королева называют чуть ли не русским. Когда чисто русские щи стыдно презентовать иностранцам, они присваивают себе происхождение нашего борща», — добавил Ткаченко.

Он выразил надежду, что Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время рассмотрит вопрос о деятельности филиала «Россотрудничества».

Ранее МИД Украины обвинил Россию в посягательстве на наследие Шевченко.