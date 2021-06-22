Болельщиков не пустили на матч с флагом с надписью «Крым — это Украина»

В румынском Бухаресте болельщиков из Украины не пустили на матч национальной футбольной сборной с командой Австрии. Фанаты принесли украинский флагом с силуэтом Крымского полуострова и надписью «Крым — это Украина». Информацию об этом распространили в Facebook, сообщает УНН.

В частности, один из пользователей социальной сети 22 июня написал у себя на странице в Facebook, что румынские полицейские не пропустили на матч чемпионата Европы двух украинских болельщиков с соответствующим знаменем. «Когда полиция заметила флаг с Крымом, сбежалась куча непонятных людей, они оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика», — уточнил пользователь. По его словам, болельщики утверждали, что это «не политика, а факт», но стражи порядка настояли на сдаче флага в камеру хранения.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявили, что уже разбираются в случившейся ситуации. По словам спикера ведомства Олега Николенко, глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба поручил посольству республики в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы. На ней изображена карта Украины с Крымом.