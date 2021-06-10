Познер назвал идиотизмом реакцию россиян на форму сборной Украины по футболу

Телеведущий Владимир Познер назвал идиотизмом реакцию России на форму сборной Украины по футболу для выступления на чемпионате Европы. Об этом сообщает Sport24.

По мнению журналиста, украинцы придумали такой дизайн именно для того, чтобы задеть граждан соседнего государства, и эта цель была достигнута. «Вместо того, чтобы просто проигнорировать или поднять на смех, мы всерьез обсуждаем это, возмущаемся. Это такой идиотизм», — добавил журналист.

10 июня УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы лозунг «Героям слава!». В организации не увидели нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине», но лозунг «Героям слава», по мнению представителей организации, в сочетании с первым несет политический смысл.

С требованием к УЕФА обратить внимание на дизайн формы обратился Российский футбольный союз (РФС). Экипировка также вызвала недовольство в Госдуме.

7 июня сообщалось, что УЕФА согласовал форму сборной Украины, где помимо двух лозунгов изображена карта страны с полуостровом Крым. Форму представил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.