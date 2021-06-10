РФС отреагировал на решение УЕФА убрать с формы Украины лозунг «Героям слава»

Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на требования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внести изменения в дизайн формы для сборной Украины. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В службе коммуникаций организации отметили, что УЕФА удовлетворил их запрос лишь частично. В РФС до сих пор считают, что форма украинской команды остается политизированной и создает опасный прецедент.

10 июня УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 лозунг «Героям слава!». Хотя в организации не увидели нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине», лозунг «Героям слава», по мнению представителей организации, в сочетании с первым несет политический смысл.

7 июня сообщалось, что УЕФА согласовал форму сборной Украины, где помимо двух лозунгов изображена карта страны с полуостровом Крым. Форму представил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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