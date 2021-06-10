Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 лозунг «Героям слава». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

УЕФА не увидел нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине». Однако второй, «Героям слава», украинцы должны будут убрать с формы, потому что, по мнению представителей организации, в сочетании с первым он несет политический смысл.

7 июня сообщалось, что УЕФА согласовал форму сборной Украины с изображением Крыма. О том, что на форме сборной использовано изображение полуострова, стало известно 6 июня. Форму представил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Экипировку уже оценил тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. «То, что я видел, — да, все в порядке. Мне в ней не играть, играть ребятам, надо их мнение узнать», — сказал он.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.