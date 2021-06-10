Кремль отреагировал на решение УЕФА убрать с формы Украины лозунг «Героям слава»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) убрать с формы Украины лозунг «Героям слава». Об этом сообщает ТАСС.

Спорт должен быть вне политики, заявил представитель Кремля, комментируя требование УЕФА к Украине.

Ранее о требовании УЕФА к Украине высказался член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он заявил, что мало кто будет в восторге, если украинские спортсмены сыграют в форме провокационного характера.

10 июня УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 лозунг «Героям слава!». Хотя в организации не увидели нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине», лозунг «Героям слава», по мнению представителей организации, в сочетании с первым несет политический смысл.

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