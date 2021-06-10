В Госдуме высказались о требовании убрать с формы Украины лозунг «Героям слава»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался о требовании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) убрать с формы сборной Украины лозунг «Героям слава». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Однозначно мало кто будет в восторге от того, что украинские спортсмены играют в форме провокационного характера. Надеюсь, что люди в УЕФА, которые имеют большой опыт и авторитет, не полезут в политику, им не нужно это», — заявил Свищев.

Он добавил, что российская сторона готова оказать содействие в исправлении ситуации. «Если у украинской команды не хватит денег, я думаю, что мы найдем возможность и пошлем нашим коллегам нормальную форму», — подчеркнул парламентарий.

Ранее стало известно, что УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 лозунг «Героям слава». Хотя в организации не увидели нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине», лозунг «Героям слава», по мнению представителей организации, в сочетании с первым несет политический смысл.

7 июня сообщалось, что УЕФА согласовал форму сборной Украины с изображением Крыма. Форму представил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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