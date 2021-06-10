Украина допустила изменение формы сборной на Евро из-за требований УЕФА

Пресс-секретарь главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко Николай Васильков допустил изменения в форме команды на Евро-2020 из-за требований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА),

сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Вести».

«Скорее всего, форма будет переделываться», — заявил Васильков в четверг, 10 июня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на требование УЕФА убрать с формы сборной Украины лозунг «Героям слава!». Спорт должен быть вне политики, заявил представитель Кремля.

Также о требовании УЕФА к Украине высказался член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он заявил, что мало кто будет в восторге, если украинские спортсмены сыграют в форме провокационного характера.

10 июня УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 лозунг «Героям слава!». Хотя в организации не увидели нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине», лозунг «Героям слава!», по мнению представителей организации, в сочетании с первым несет политический смысл.