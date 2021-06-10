Украинский теннисист раскритиковал УЕФА за запрет лозунга «Героям слава»

Украинский теннисист Сергей Стаховский в Facebook высказался о требовании УЕФА убрать с формы сборной Украины по футболу слоган «Героям слава».

Он отметил, что факт пересмотра правомерности использования дизайна экипировки по запросу России является политическим шагом. «Ваше мусорное "футбол вне политики" не стоит и гроша», — добавил Стаховский, приложив к публикации фото своих кроссовок с надписью «Героям слава».

10 июня УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы лозунг «Героям слава!». В организации не увидели нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине», но лозунг «Героям слава», по мнению представителей организации, в сочетании с первым несет политический смысл.

7 июня сообщалось, что УЕФА согласовал форму сборной Украины, где помимо двух лозунгов изображена карта страны с полуостровом Крым. Форму представил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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