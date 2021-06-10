Украина начала переговоры с УЕФА для сохранения лозунга «Героям слава» на форме

Украинская ассоциация футбола (УАФ) начала переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает Tribuna.com.

По информации источника, УАФ будет настаивать на сохранении лозунга «Героям слава» на форме сборной для участия в Евро-2020.

Ранее пресс-секретарь главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко Николай Васильков допустил изменения в форме команды на Евро-2020 из-за требований УЕФА. «Скорее всего, форма будет переделываться», — заявил Васильков.

Также о требовании УЕФА к Украине высказался член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он заявил, что мало кто будет в восторге, если украинские спортсмены сыграют в форме провокационного характера.

10 июня УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 лозунг «Героям слава». Хотя в организации не увидели нарушений в нанесении лозунга «Слава Украине», лозунг «Героям слава», по мнению представителей организации, в сочетании с первым несет политический смысл.