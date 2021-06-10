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Премьер-министр Венгрии раскритиковал преклоняющих колено футболистов

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Фото: Lee Smith / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал футболистов, преклоняющих колено перед началом матчей. Об этом сообщает Reuters.

По его мнению, этому жесту нет места на поле. «Спорт про другие вещи», — добавил политик.

Он также отметил, что акция быстро распространилась в некоторых странах, так как они чувствуют свою вину перед потомками проживавших там рабов. «Это тяжелая моральная ноша, однако каждая страна должна нести ее самостоятельно», — добавил Орбан, отметив, что в Венгрии рабства никогда не было.

Ранее в четверг, 10 июня, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призвал болельщиков уважать акцию в поддержку движения Black Lives Matter (BLM) на матчах чемпионата Европы. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.

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