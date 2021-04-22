В Госдуме назвали причину запрета на преклонение колена олимпийцами

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев назвал причину запрета Международного олимпийского комитета (МОК) спортсменам преклонять колено во время Олимпийских игр в японском Токио. Его слова приводит Sport24.

Свищев посчитал, что акции в поддержку движения Black Lives Matter являются пропагандистскими, а значит, провоцируют людей делать те вещи, которые они не хотят. «Сейчас до того накалено общество, что достаточно спичку поднести и все вспыхнет. А нам нужно спокойно прийти на соревнование и болеть», — заявил он, добавив, что в Олимпиаде участвуют представители различных вероисповеданий, политических взглядов и культур.

Решение о запрете на проведение акции было принято на исполкоме МОК, прошедшем 21 апреля. Представители США выступали за то, чтобы отменить правило Олимпийской хартии, запрещающее политические акции во время Олимпийских игр, однако МОК оставил его в силе.

Акция, в рамках которой люди преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.