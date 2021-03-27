Слуцкий заявил об отказе преклонять колено и объяснил свою позицию

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Комент.Шоу» заявил, что не стал бы преклонять колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

Слуцкий объяснил свою позицию, сказав, что каждая жизнь имеет значение. По его мнению, гибель темнокожего охранника Джорджа Флойда, из-за которой начались масштабные протесты в США, была связана с неадекватными действиями полицейского, а не с расизмом. «Он не вкладывал в свои действия то, кому он их вкладывал. Поэтому каждая каждая жизнь имеет значение — и черная, и белая, и любая», — подытожил тренер.

25 марта перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года между Англией и Сан-Марино российский судья Кирилл Левников преклонил колено в знак борьбы с расизмом. После этого российские пользователи сети раскритиковали решение арбитра и посчитали, что акции не место в России.

Акция, в рамках которой люди преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.