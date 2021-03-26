Российские фанаты назвали позором решение судьи из России преклонить колено

Российские пользователи сети раскритиковали решение судьи Кирилла Левникова преклонить колено перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года. Их комментарии доступны в Twitter журналиста Sergio A.

Фанаты посчитали, что акции против расизма не место в России. «Я никогда не пойму мотивы адекватного мужчины — встать на колени ради солидарности с движением, которое к равноправию фактически не имеет никакого отношения», «Неужели Левников выяснил, что его предки угнетали негров?», «Просто позорище», — писали они.

Эпизод с участием Левникова произошел в четверг, 25 марта, перед стартовым свистком матча Англия — Сан-Марино. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу англичан. Депутат Госдумы Ирина Роднина обратила внимание на то, что данная процедура не прописана в регламенте турнира.

Акция, в рамках которой люди преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений.