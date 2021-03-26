Российский футбольный судья встал на колено перед матчем квалификации ЧМ-2022

Российский арбитр Кирилл Левников преклонил колено перед встречей квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Англии и Сан-Марино. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в ночь на пятницу, 26 марта, в Лондоне и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Доминик Калверт-Льюин. Еще по мячу забили Джеймс Уорд-Праус, Рахим Стерлинг и Олли Уоткинс. Левников возглавлял российскую бригаду судей, обслуживающих встречу.

16 марта главный судья матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» россиянин Сергей Карасев, а также его ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин не последовали примеру находившихся на поле футболистов и не выразили солидарность движению BLM.

Акция, в рамках которой люди преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений.