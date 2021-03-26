Роднина отреагировала на решение российского футбольного судьи преклонить колено

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на решение российского судьи Кирилла Левникова преклонить колено перед матчем квалификации чемпионата мира-2022. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По ее словам, данная процедура не прописана в регламенте турнира. Спортсменка также не стала отвечать на вопрос, было ли произошедшее позором, а переадресовала его самому арбитру.

Эпизод с участием Левникова произошел в четверг, 25 марта, перед стартовым свистком матча Англия — Сан-Марино. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу англичан.

16 марта главный судья матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» россиянин Сергей Карасев, а также его ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин не стали преклонять колени.

Акция, в рамках которой люди преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений.