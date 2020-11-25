Роднина высказалась об отстранении в США россиянина за отказ преклонить колено

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об отстранении российского футболиста Валерия Сарамутина от матчей техасского клуба «Остин Боулд» в США за отказ преклонить колено в поддержку борьбы с расизмом. Ее слова приводит «Спорт-экспресс».

Роднина заявила, что сложно оценивать ситуацию, так как в США действует своя система контрактов, согласно которой команды могут выставлять особые условия. При этом она добавила, что никогда не будет участвовать в акции Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение»). «Моя страна и мой народ не участвовали в рабовладельческих делах. Кто себя чувствует виновным, тот пускай и встает», — подытожила депутат.

22 ноября Сарамутин рассказал, что после убийства чернокожего Джорджа Флойда в мае этого года игроков Объединенной футбольной лиги (USL) попросили вставать на колено в поддержку движения BLM перед матчами, однако он не стал этого делать и перестал попадать в заявку команды. После случившегося игроком заинтересовались российские клубы.

Сарамутин родился в США, но выступал за московское «Динамо» и «Велес». В начале 2019 года хавбек переехал в Остин. «Остин Боулд» — новый клуб USL, второй по силе футбольной лиги США.

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