Отстраненным за отказ преклонить колено в США игроком заинтересовались в России

Футболистом Валерием Сарамутиным, отстраненным от матчей техасского клуба «Остин Боулд» за отказ преклонить колено в поддержку борьбы с расизмом, заинтересовались в России. Об этом сообщает издание «Подъем».

Сарамутин подчеркнул, что пока у него действует контракт с техасской команды, однако он уже получил несколько предложений от российских клубов. «Где продолжу карьеру, сказать точно пока не могу», — добавил спортсмен.

22 ноября футболист рассказал, что после убийства чернокожего Джорджа Флойда в мае этого года игроков Объединенной футбольной лиги (USL) попросили вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение») перед матчами, однако он не стал этого делать. После этого он поддержал одноклубника с похожей позицией и перестал попадать в заявку команды. Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин назвал действия руководства клуба недопустимыми.

Сарамутин родился в США, но выступал за московское «Динамо» и «Велес». В начале 2019 года хавбек переехал в Остин. «Остин Боулд» — новый клуб USL, второй по силе футбольной лиги США.