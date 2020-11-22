Российского футболиста отстранили от матчей в США за отказ преклонить колено

Российского футболиста Валерия Сарамутина отстранили от матчей техасского клуба «Остин Боулд» в США за отказ преклонить колено в поддержку борьбы с расизмом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен рассказал, что после убийства чернокожего охранника Джорджа Флойда в мае этого года всех игроков Объединенной футбольной лиги (USL) попросили вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение») перед матчами, однако россиянин не стал этого делать. «У клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над поведением. Президент убеждал: "Пойми, это проявление уважения". А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать», — отметил Сарамутин.

После этого футболист поддержал одноклубника, который посчитал несправедливым появление в стартовом составе чернокожего юниора. «Меня после этого отстранили. В заявку на матч я больше ни разу не попал. В октябре сезон USL завершился, я вернулся в Россию. Что со мной будет дальше — не знаю», — подытожил хавбек.

Сарамутин родился в США, но начинал карьеру в России — играл за московское и петербургское «Динамо», а также «Велес». В начале 2019 года хавбек переехал в Остин. «Остин Боулд» — новый клуб USL, второй по силе в футбольной лиге в США.

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