В РФС высказались об отстранении в США россиянина за отказ преклонить колено

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказался об отстранении российского футболиста Валерия Сарамутина от матчей техасского клуба «Остин Боулд» в США за отказ преклонить колено в поддержку борьбы с расизмом. Его слова приводит «Говорит Москва».

Созин посчитал, что это неспортивный поступок со стороны руководства футбольного клуба. По его мнению, отстранять игрока за выражение собственного мнения недопустимо. «Это как вера. Кто-то верит в своего бога, кто-то в другого, но за это же не наказывают. Он не нарушил закон. Мне кажется, они просто перегибают палку с этим», — заявил член комитета РФС.

22 ноября Сарамутин рассказал, что после убийства чернокожего охранника Джорджа Флойда в мае этого года всех игроков Объединенной футбольной лиги (USL) попросили вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение») перед матчами, однако он не стал этого делать. После этого он поддержал одноклубника с похожей позицией и перестал попадать в заявку команды.

Сарамутин родился в США, но начинал карьеру в России — играл за московское и петербургское «Динамо», а также «Велес». В начале 2019 года хавбек переехал в Остин. «Остин Боулд» — новый клуб USL, второй по силе футбольной лиги США.