УЕФА призвал уважать акцию с преклонением колена на матчах Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призвал болельщиков уважать акцию в поддержку движения Black Lives Matter на матчах чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает Daily Mail.

«УЕФА придерживается нулевой терпимости к расизму, и любой игрок, который призывает к равенству между людьми, преклонив колено, будет иметь право сделать это», — заявил представитель организации.

В апреле сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам преклонять колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter во время Олимпийских игр в Токио. Представители США выступали за то, чтобы отменить правило Олимпийской хартии, запрещающее политические акции во время Олимпийских игр, однако МОК оставил его в силе.

Акция, в рамках которой люди преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.