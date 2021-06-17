Зеленский отреагировал на первую победу сборной Украины на Евро

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу национальной сборной по футболу над Северной Македонией на чемпионате Европы. Политик сделал запись в Twitter.

Глава государства написал, что команда добилась важной победы в очень сложном поединке. Он также поблагодарил сборную за добытые в «футбольном триллере» три очка. «Слава Украине!» — добавил Зеленский.

Матч сборной Украины против Северной Македонии прошел ранее в четверг, 17 июня. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. В составе победителей голами отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Победа над македонцами стала для украинцев первой на турнире. В последнем туре группового этапа команда Андрея Шевченко 21 июня сыграет с Австрией.