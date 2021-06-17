Появилось видео просмотра игроками сборной Украины матча России с Финляндией

Появилось видео просмотра футболистами сборной Украины матча чемпионата Европы между сборными России и Финляндии. Ролик опубликован на канале vZbirna в YouTube.

На видеозаписи украинцы наблюдают за игрой на планшете. Футболисты сдержанно реагировали на происходящее в матче и обменялись несколькими репликами в отношении Финляндии, вспомнив про сауну, и назвав игроков скандинавов «нормальными пацанами».

Встреча россиян против Финляндии прошла в среду, 16 июня, и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Станислава Черчесова. Это позволило команде записать в актив три очка после двух матчей.