Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией

Президент России Владимир Путин отреагировал на победу отечественных футболистов над командой Финляндии на чемпионате Европы. Глава государства выступил в ходе пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Джо Байденом в Женеве, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Поздравляю, молодцы», — заявил Путин.

Российская сборная ранее 16 июня одержала первую победу в рамках чемпионата Европы. Встреча с Финляндией проходила в Санкт-Петербурге.

Победу также прокомментировал наставник национальной команды Станислав Черчесов. Он отметил, что футболисты выполнили его требования и посетовал на вынужденную замену. В первом тайме из-за травмы поле покинул защитник Марио Фернандес.

Единственный гол в матче был забит в концовке первого тайма. Ворота финской сборной поразил полузащитник Алексей Миранчук. Хавбек отправил мяч в дальний угол ворот соперника.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.