Сборная России лишилась Фернандеса в матче с Финляндией

Защитник сборной России Марио Фернандес покинул поле на носилках в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

30-летний футболист травмировался при неудачном падении в штрафной соперника. Сборная России лишилась игрока на 25-й минуте. Его заменил Вячеслав Караваев.

Сборная России ведет в матче с Финляндией. В концовке первого тайма отличился Алексей Миранчук, поразивший дальний угол ворот соперника.

В первом матче группового этапа российская сборная проиграла Бельгии. Команда Станислава Черчесова пропустила три безответных мяча. Заключительный матч группового этапа российские футболисты проведут с Данией 21 июня.

Чемпионат Европы завершится 11 июля. Действующий обладатель титула — сборная Португалии.