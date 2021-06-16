В УЕФА понадеялись на выход сборной России из группы на Евро

Директор департамента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по программам развития для национальных ассоциаций Йозеф Климент выразил надежду на выход сборной России из группы на Евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Функционер поблагодарил российскую сторону за хорошую организацию матчей турнира в Санкт-Петербурге и напомнил, что у сборной России на групповом этапе остались еще две игры, в которых Климент понадеялся увидеть хороший футбол.

Сборная России в первом матче Евро проиграла Бельгии (0:3). В среду, 16 июня, команде Станислава Черчесова предстоит встретиться с Финляндией. Матч начнется в 16:00 по московскому времени. 21 июня россияне сыграют с Данией.

Чемпионат Европы стартовал 11 июня и завершится 11 июля. Одним из городов-хозяев турнира стал Санкт-Петербург, который примет семь матчей.