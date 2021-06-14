Словакия обыграла Польшу в матче чемпионата Европы

Сборная Словакии обыграла команду Польши со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. На 18-й минуте голкипер польской сборной Войцех Щенсны отправил мяч в собственные ворота. На 46-й минуте Кароль Линетты сравнял счет. Однако уже на 62-й минуте поляки остались в меньшинстве: с поля был удален Гжегож Крыховяк. Окончательный счет в матче установил Милан Шкриньяр.

14 июня также пройдет второй матч группы E, где встретятся соперники Словакии по квартету — Испания и Швеция. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы завершится 11 июля. Действующий чемпион континента — сборная Португалии.

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