Малафеев назвал ошибку вратаря сборной России в матче против Бельгии

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев назвал ошибку нынешнего голкипера команды Антона Шунина в матче против Бельгии на чемпионате Европы по футболу. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Малафеев заявил, что Шунин не руководил игроками, а большую часть времени был сконцентрирован на мяче и своей позиции. По его мнению, когда голкипер командует игроками, команда действует увереннее. «Либо это волнение, либо это такой стиль игры. Но, исходя из того, что у Семенова мало опыта, крик и подсказ могли ему помочь», — подытожил спортсмен.

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12 июня сборная России установила антирекорд в чемпионате Европы, проиграв бельгийцам со счетом 0:3. Это самое крупное поражение команды, игравшей на своем поле, в истории турнира. Матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку, сделавший дубль, и Том Менье. Первый гол был пропущен после ошибки защитника Андрея Семенова.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдет 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.