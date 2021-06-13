Тренер оправдал футболиста сборной России «хреновенькой» подготовкой команды

Первый тренер футболиста сборной России Андрея Семенова Александр Пискарев прокомментировал матч с Бельгией на Евро-2020 (0:3). Его слова приводит Sport24.

«Всех собак спустили на Андрюху. На самом же деле, целая группа людей не справилась с атакой бельгийцев. Они по сущности своей сильнее нашей сборной», — оправдал специалист игрока. Пискарев добавил, что защитника в моменте с первым голом должен был страховать вратарь Антон Шунин.

Специалист подчеркнул, что общая подготовка команды Станислава Черчесова оказалась на слабом уровне. «А то нашли, тоже мне, одного виноватого во всей сборной. Вообще, если честно, вся сборная подготовлена хреновенько. Какие-то они все вялые, замедленные были вчера», — заметил он.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал причину разгрома сборной России командой Бельгии. «Главная причина победы Бельгии в матче с Россией — национализм маленького народа. Валлонцы, фламандцы веками боролись за независимость, у них ненависть ко всем вокруг», — заявил политик.

12 июня сборная России установила антирекорд в чемпионате Европы, проиграв команде Бельгии со счетом 0:3. Это самое крупное поражение команды, игравшей на своем поле, в истории турнира. Матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку, сделавший дубль, и Том Менье.