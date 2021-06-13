Жириновский назвал «главную причину» разгрома Бельгией России на Евро

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале назвал причину разгрома сборной России командой Бельгии на чемпионате Европы по футболу (0:3).

«Главная причина победы Бельгии в матче с Россией — национализм маленького народа. Валлонцы, фломандцы веками боролись за независимость, у них ненависть ко всем вокруг», — заявил политик. Он добавил, что в России этого нет, потому что «веками нашу национальную идентичность размывали».

Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба объяснил разгромное поражение от команды Бельгии на Евро-2020. Футболист заявил, что россияне неплохо начали встречу и подумали, что смогут добиться ничьей, однако после пропущенного гола ситуация изменилась.

12 июня сборная России установила антирекорд в чемпионате Европы, проиграв команде Бельгии со счетом 0:3. Это самое крупное поражение команды, игравшей на своем поле, в истории турнира. Матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Забитыми мячами отметились Лукаку, сделавший дубль, и Том Менье.

16 июня сборная России сыграет со сборной Финляндии. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

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